Donald Trump dans les pas d’Al Capone

Quelques heures plus tard, de retour à sa résidence en Floride, parce que le juge a eu la bonté de le laisser libre sans contrôle judiciaire, Donald Trump est redevenu lui-même, se drapant dans les habits de la victime pour prétendre, devant un parterre de fanatiques, n’avoir perpétré qu’un seul crime, celui de “défendre courageusement [leur] nation contre ceux qui cherchent à la détruire”. Dressé devant un alignement de drapeaux américains, il a qualifié son procès d’“insulte à la nation”.

Le procureur Alvin Bragg a eu la bonne idée de monter son dossier contre Trump sur deux niveaux. Le premier expose des faux en écriture comptable destinés à dissimuler des paiements occultes inavouables, mais aussi très probablement à frauder le fisc. Le second entend démontrer que ce premier délit servit surtout à en commettre un autre : tromper les électeurs sur la véritable personnalité du candidat républicain à la présidentielle de 2016. Si la seconde proposition peut être difficile à prouver, la première le sera plus facilement.

On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec Al Capone qui, non seulement avait lui aussi une luxueuse propriété à Palm Beach, mais fut également rattrapé par la justice pour fraude fiscale après avoir toujours réussi à échapper à d’autres condamnations. On aimerait, certes, que Donald Trump soit jugé pour des actes d’une portée plus considérable, comme sa responsabilité dans l’assaut sanglant du Capitole, le 6 janvier 2021, ou ses multiples tentatives pour invalider le résultat de la dernière présidentielle (notamment en Géorgie) et affaiblir dangereusement la démocratie américaine, mais ce n’est peut-être qu’un début.