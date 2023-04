La Chine s’enfonce dans une hostilité funeste

À lire aussi

Il n’en fallait pas autant pour provoquer l’ire du régime communiste qui considère Taïwan comme une province chinoise et s’oppose à toute visite de dirigeants taïwanais à l’étranger, a fortiori quand ils appartiennent, comme Mme Tsai, au DPP, le parti qui veut consolider l’indépendance de fait dont l’île jouit depuis 1949. La Chine avait promis des représailles et a envoyé, dès jeudi, navires de guerre et avions de chasse au large des côtes taïwanaises ainsi qu’elle l’avait fait en août dernier après la visite à Taipei de Nancy Pelosi, qui occupait alors le poste de Kevin McCarthy.

Cette nouvelle poussée de fièvre coïncide avec le voyage à Pékin d’Ursula von der Leyen et d’Emmanuel Macron. Leur ambition commune est de remettre la relation sino-européenne sur les rails après trois ans de pandémie et malgré un conflit ukrainien qui, en raison de son soutien à la Russie, éloigne la Chine de ses partenaires occidentaux. Il n’est pas sûr que Xi Jinping leur ait prêté une oreille attentive et d’autant moins qu’il semble plutôt enclin à renforcer un front anti-occidental en resserrant les liens de la Chine avec des pays comme l’Arabie saoudite et l’Iran. Si cette stratégie procure au président chinois un sentiment de puissance, elle s’apparente aussi à une manifestation d’hubris qui ne sert pas nécessairement les intérêts de la Chine. La question de Taïwan en témoigne. En s’enfonçant dans son hostilité à l’Amérique et l’Europe, Pékin pourrait ne plus avoir d’autre choix que de perdre Taïwan ou de déclencher une guerre pour tenter d’en écarter l’éventualité