ChatGPT, un diamant brut à tailler

La fièvre autour de ChatGPT, le robot conversationnel lancé dans la nature par son concepteur, la start-up américaine OpenAI, est en train de retomber et c’est une excellente chose. On a eu droit, ces dernières semaines, à des échanges très clivants et souvent peu intéressants entre, d’une part, ceux qui voient en ChatGPT la nouvelle “rupture” technologique dont la planète avait grand besoin (après les attentes partiellement déçues autour du métavers et de la blockchain), et, d’autre part, ceux qui voient dans la “super” intelligence artificielle financée par Microsoft un monstre humanoïde qu’il faudrait débrancher de toute urgence.