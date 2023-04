Delhaize, la menace d’un immense gâchis

Si aucun incident majeur ne semble heureusement avoir eu lieu, personne n’entrevoit la fin d’un conflit qui dure depuis plus d’un mois. Les différentes réunions direction-syndicats se sont rapidement apparentées à un dialogue de sourds et la semaine qui commence pourrait apporter de nouvelles frictions, les syndicats belges ayant annoncé leur intention de se faire entendre à l’assemblée d’Ahold Delhaize qui aura lieu aux Pays-Bas, ce mercredi.

Quant au conciliateur social, nommé par le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) – qui, soit dit en passant, se permet des déclarations qui ont plutôt pour effet de mettre de l’huile sur le feu –, on n’en a pas encore vu le bout du nez. Tout juste peut-on espérer qu’il travaille en coulisses pour faire en sorte que l’on se reparle des deux côtés de la table lors de la première réunion de conciliation, programmée dans une semaine.

Une décision qui va dans le sens de l’Histoire, la distribution ayant besoin de davantage de flexibilité – notamment pour les horaires d’ouverture des magasins et la polyvalence des collaborateurs

En attendant, que de temps perdu, que d’argent envolé, pour le personnel gréviste comme pour le groupe Delhaize ! Il faut évidemment souhaiter que la direction de l’entreprise mette cette prochaine semaine à profit et fasse preuve de la créativité nécessaire pour donner des gages aux membres du personnel quant aux conditions de travail qui seront les leurs après le passage de leur magasin dans les mains d’un franchisé. Mais il faut surtout demander aux organisations syndicales de revenir à des intentions plus nobles : d’arrêter de vouer aux gémonies un secteur – la franchise – qui occupe quelque 60 000 personnes en Belgique et représente déjà une grande partie du commerce de détail ; de ne plus vouloir envers et contre tout faire reculer la direction à propos d’une décision qui va dans le sens de l’Histoire, la distribution ayant besoin de davantage de flexibilité – notamment pour les horaires d’ouverture des magasins et la polyvalence des collaborateurs ; et de cesser de pratiquer une stratégie de la “terre brûlée” dommageable pour tout le monde en donnant la désagréable impression qu’elles cherchent surtout à sauvegarder le pré carré de leur influence et leur impact.