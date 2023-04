La culture du secret selon la Vivaldi

Elle a bon dos, la “stratégie politique”, qui soit dit en passant n’est même pas définie dans le texte de loi, comme s’en émouvait aussi le Conseil d’Etat. C’est d’autant plus interpellant que des motifs sérieux existent déjà – sécurité, respect de la vie privée, etc. – qui peuvent cornaquer la publicité de documents administratifs. Si la majorité, ce mercredi, a fait un geste d’ouverture en acceptant l’audition d’associations qui militent en faveur de la transparence en politique, il est tout de même interpellant de penser que les documents émanant de cabinets ministériels puissent rester systématiquement secrets. Il ne s’agit pas de tout publier ou de surcharger l’administration pour le plaisir, mais la publicité de documents ayant servi à l’établissement de législations pourrait notamment contribuer à restaurer un peu le lien entre la population et le monde politique, particulièrement endommagé ces dernières années.

Dans le même ordre d’idées, la publicité du travail administratif pourrait aussi davantage responsabiliser les cabinets ministériels dans la préparation des décisions prises par l’exécutif et des législations ad hoc. On ne compte plus, ces dernières années, les textes approximatifs, particulièrement critiqués par le Conseil d’Etat ou tout simplement recalés par la Cour constitutionnelle. De surcroît, si le texte devait passer tel quel, cela signifierait-il que les lanceurs d’alerte ou les journalistes pourraient être pénalement poursuivis pour avoir révélé un document administratif qu'ils jugeraient d’intérêt public ? On n’ose y penser… Ces dernières années, la révélation par la presse de quelques scandales de gouvernance (Nethys, Parlement wallon, Qatargate, …) a montré que la culture du secret devait être battue en brèche. Rien ne justifie que la Vivaldi tienne autant à la préserver.