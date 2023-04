Méfiez-vous des apparences

À l’heure où les fake news pullulent sur les réseaux sociaux, la force de l’image s’avère redoutable tant elle peut influencer nos opinions ou nuire à autrui. Avez-vous vu la photo de Donald Trump se débattant avec des policiers new-yorkais ? Ou celle de ce vieux manifestant français au visage tuméfié par des coups de matraque ? Ou encore celle du pape François arborant une grosse doudoune blanche ? Ou encore Julian Assange affaibli en prison… Toutes ces images sont des faux, mais le réalisme est bluffant.

Jamais les petits comiques et autres complotistes n’ont eu dans leurs mains une telle machine à tromper. Ne pensons pas non plus que ces images resteront cantonnées dans la catégorie humoristique ou que seuls les distraits en seront les victimes. Cette nouvelle ère de l’image “artificielle” s’imposera inévitablement dans les débats sociétaux et politiques. Le développement spectaculaire de l’imagerie intelligente et l’explosion du nombre de générateurs d’illustrations – souvent gratuits – doivent, plus que jamais, nous conscientiser à la nécessité de faire usage de notre sens critique. Cela s’accompagne d’une obligation de prendre du recul et s’interroger en permanence sur ce qu’on voit, et ne surtout pas laisser nos émotions l’emporter sur notre intelligence et capacité de discernement. C’est le bon sens, certes, mais qui n’a jamais été surpris par sa propre naïveté ?