La fiscalité belge, une instabilité surréaliste

Au-delà de ce vrai problème et dans un contexte de pression fiscale élevée, il y a un double péril systémique bien plus large et plus profond : l’instabilité de notre fiscalité et l’absence d’harmonisation avec les pays voisins. Ces maux sont dénoncés depuis des années par les citoyens et les entrepreneurs. Et rien n’y fait. Pourtant, une fiscalité qui change au gré des conclaves budgétaires trimestriels, ce n’est ni sain ni efficace.

Convaincre des investisseurs ou réindustrialiser la Wallonie dans ces conditions s’apparente à un vaste leurre… Mais pas seulement, les particuliers et petits entrepreneurs sont eux aussi freinés dans leurs investissements. L’absence de garanties sur les perspectives fiscales pèse sur leurs choix et donc sur notre économie et sur l’emploi local. Mais aussi sur les défis climatiques. Nombreux sont ceux qui rechignent à opter pour des panneaux photovoltaïques ou des technologies durables – qui demandent au moins 5 à 10 ans avant d’atteindre le seuil de rentabilité – s’ils ne savent pas à quelle sauce ils seront taxés d’ici-là. Il n’y a pas de secret, un bon investisseur ne s’engage que sur des business plans solides et crédibles. À quoi bon, dans un tel contexte d’insécurité, prôner des incitants aléatoires ou de maigres primes si l’essentiel repose sur du sable mouvant ?

Tous les Belges n’ont pas le temps ou la capacité de faire un doctorat en ingénierie fiscale pour comprendre la charge qu’on leur impose… Ce qu’ils veulent tous, particuliers, entrepreneurs et investisseurs, c’est un horizon fiscal clair et stable. Rien de plus.