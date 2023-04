La solitude présidentielle

Les syndicats, soutenus par l'opposition politique, ont déjà donné rendez-vous le 1er mai pour une mobilisation qui se veut, elle, populaire.

Le 1er mai une date qui parle aux électeurs de feu le Front national d'un Jean-Marie Le Pen qui avait fait de cette date celle de son hommage à Jeanne d'Arc.

Le président, même s'il peut se prévaloir désormais de l'argument de poids de la légalité qu'a conféré à son texte la décision du Conseil constitutionnel, n'en a pas fini avec la crise sociale et politique. Même si le pays n'est plus bloqué, même si la mobilisation se tasse, le pays apparaît fracturé. Les manifestations massives ont démontré l'incompréhension d'une large frange de la France notamment dans les classes moyennes et populaires.

Emmanuel Macron ne peut donc pas ignorer que sa réforme et sa méthode esquissent un boulevard pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. Les sondages qui se succèdent depuis le début de la crise montrent qu'elle est la seule à profiter de ce conflit social. Il sait également que sa détermination absolue dans un contexte de majorité relative à l'Assemblée nationale a creusé le sillon d'un conflit démocratique avec lequel il va devoir vivre jusqu'à la fin de son quinquennat.

Emmanuel Macron, qui doit s'adresser ce soir aux Français, va devoir faire baisser la pression. Certes, le temps peut panser les plaies mais les blessures nées de ce conflit sont profondes. Le maître des horloges va devoir adopter un autre tempo, un autre ton surtout, moins clivant, s'il veut espérer remobiliser les Français vers d'autres débats, vers d'autres horizons dans un climat international compliqué qui a déjà bien éreinté son pays. Le défi est majeur, la solitude du pouvoir n'est ni une fatalité ni un mode de fonctionnement durable.