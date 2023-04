Ne jamais baisser la garde face à la bêtise humaine

”Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, défiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert.” Il y a près de 30 ans, Renaud y allait de son couplet sur les supporters de football dans “Miss Maggie”. Il n’imaginait sans doute pas qu’en 2023, des crétins en noir et blanc jetteraient des rats morts peints en rouge sur des fans du Standard présents dans les tribunes de Sclessin. Certes, il n’y a aucune commune mesure entre ce qui aurait inspiré Renaud – le drame du Heysel, survenu en mai 1985, qui a fait 39 morts et plus de 450 blessés – et les dérapages survenus lors du match Standard-Charleroi. Des dérapages qui ne concernent que quelques énergumènes isolés. Mais leur geste imbécile a été manifestement favorisé par le climat malsain qui a précédé la rencontre, les Ultras carolos ayant publié plusieurs posts comparant les supporters liégeois à des rats – avant de se désolidariser du “lancer” fatal.