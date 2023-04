Fox News paie le prix fort pour ses mensonges

Cet accord sans guère de précédents par son ampleur a également contraint Fox News à reconnaître publiquement la part prise par la chaîne dans la propagation de ces calomnies et, plus largement, dans la consolidation du mythe de "l’élection volée". Il épingle pour la première fois spectaculairement la responsabilité de personnalités médiatiques connues, voire respectées, non seulement dans la diffusion des fausses informations et des théories complotistes, mais aussi et surtout dans le processus qui leur confère crédit et respectabilité, pour les imposer comme des faits établis et indiscutables.

En poursuivant un ancien président des États-Unis ou en sanctionnant les dérapages d’un grand groupe de presse, la justice américaine montre l’étendue d’un pouvoir qui a sans doute peu d’équivalents dans le monde. Europe et Amérique ont, certes, leurs traditions et leurs spécificités, mais la première pourrait utilement s’inspirer de la seconde pour dénier l’impunité à ceux qui, en créant la désinformation ou en l’entretenant, mettent en péril la démocratie. La menace est, en effet, terrible à une époque où l’on parvient de plus en plus difficilement à démêler le vrai du faux, comme vient encore de le rappeler la confusion engendrée par une vidéo d’Emmanuel Macron qui pousse la chansonnette dans une rue de Paris - un enregistrement authentique dans lequel beaucoup, par réaction aux manipulations considérées désormais comme la règle, ont cru voir un montage.