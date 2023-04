Une défense plus indécente que les actes

Le député Sander Loones, qui a déjà eu le scalp de la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker, est à la manœuvre et exige des explications claires. Mais Sarah Schlitz et son cabinet ont préféré la diversion à une réponse argumentée. Avant de saisir l’occasion de se défendre devant le parlement, les verts sont passés à l’attaque sur les réseaux sociaux. On est loin d’une opération subtile puisque le cabinet a diffusé des illustrations d’homosexuels victimes des nazis afin de “mettre en lumière le fascisme et ses héritiers”. Faire l’amalgame entre N-VA, extrême droite et régime nazi pour réfuter un dérapage d’ordre éthique, il fallait oser. Le compte officiel de la secrétaire d’État a même soutenu ce photomontage grotesque. Avant, ici aussi, d’affirmer que c’est un collaborateur qui l’a fait “sans l’accord” de l’intéressée. Un cabinet d’amateurs dira-t-on. Ou de partisans obsédés par des excuses bidon…

Alors oui, la secrétaire d’État est davantage activiste que ministre. Oui, Sarah Schlitz est une femme. Oui, elle défend un féminisme radical et clivant. Et, oui, la politique est un univers impitoyable et dur. Mais, ce qui est reproché à Sarah Schlitz n’a rien à voir avec tout cela. Rien. Il lui est juste demandé de clarifier une situation, de répondre aux questions concrètes d’un député de l’opposition et de dire la vérité au Parlement. La piètre tentative d’enfumage n’a fait que raviver une polémique au point de la rendre incontrôlable.

Sarah Schlitz a-t-elle volontairement imposé l’usage de son logo personnel aux organisations subventionnées ? Elle s’en défend. Si elle dit vrai, pourquoi s’être pris les pieds dans le tapis ? Si elle a menti au parlement, sa démission sera inévitable…