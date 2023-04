Refrain connu: job, job, job

D’abord, il est urgent d’accélérer la réforme fiscale. Une des meilleures parades au chômage reste sans aucun doute d’accroître l’écart entre les allocations sociales et les bas salaires. De redonner du sens au mot "travail". Cela tombe bien, c’est à peu près l’un des seuls constats sur lequel tous les partis de la Vivaldi s’accordent.

Ensuite, on oublie un peu vite que l’inactivité est bien plus représentée par des malades de longue durée que par des chômeurs qui, avec le vieillissement de la population, sont moins nombreux d’année en année. C’est l’inactivité au sens large – et donc une réforme du marché du travail - qui doit être au sens des préoccupations. Cela veut dire – liste non exhaustive - qu’il faut maintenir l’employabilité des travailleurs au cours de leur carrière, mieux accompagner les malades de longue durée en vue d’une réintégration, ou d’une réorientation.

Cela veut aussi dire, en amont, que la formation, surtout dans les filières plus techniques et professionnelles, doit être revalorisée. Huit jeunes sur 10 qui sortent de ce type d’enseignement émargent au chômage. La matière est tellement vaste et complexe qu’elle devrait faire l’objet d’une commission interfédérale à part entière. Des projets pilotes ont été mis en place, aux niveaux fédéral et régional. Des mesure(tte)s ont été prises pour responsabiliser davantage les différents acteurs concernés par cette inactivité patente, surtout chez les plus jeunes moins qualifiés et les tempes grises.

A l’aube d’un premier mai qui promet d’être démagogique au possible, il est interpellant, à l’heure où tous mettent l’emploi au cœur de leurs priorités, que les différents acteurs concernés par ce problème de société – l’inactivité - ne parviennent que partiellement à répondre à cet enjeu. IL est pourtant majeur pour assurer l’avenir de notre modèle socio-économique et la viabilité de nos finances publiques.