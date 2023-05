Le couronnement de Charles III, une parenthèse bienvenue

Dans les prochaines heures, il sera difficile de passer à côté de ces images prévisibles et attendues : le lustre de Buckingham, la splendeur de Westminster, l’éclat des joyaux de la couronne, les dorures des carrosses, les saluts sur les balcons… Et, sans doute aussi, des sourires, des larmes et quelques gestes innocents. La monarchie britannique nous offre ici ce qu’elle fait de mieux : des traditions séculaires, du faste et des moments inoubliables, historiques même. Le rituel du couronnement, qui relie la nation à son passé, marquera tant les sujets de Sa Majesté que le reste du monde. Le précédent couronnement, celui d’Elizabeth II, date du 2 juin 1953. Il y a 70 ans. Celles et ceux qui y ont assisté se font rares. Ceux qui s’en souviennent le sont davantage encore. Pour la plupart d’entre nous, l’évènement est donc une première.