Pourquoi Vladimir Poutine doit être poursuivi et jugé

Pour la suite du conflit, tout d’abord. Ce que demande Zelensky, c’est la mise sur pied d’une juridiction spéciale qui jugerait le “crime d’agression” commis à l’égard de son pays. Une procédure qui s’ajouterait à celle lancée – avec mandat d’arrêt à la clé – par la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre de Vladimir Poutine pour la déportation d’enfants ukrainiens.

Créer un tribunal pour juger ce crime d’agression ne sera pas simple, juridiquement parlant, la Russie n’étant pas signataire du Statut de Rome qui a créé la CPI. Une telle procédure nécessiterait, dès lors, un très large accord de la communauté internationale mais pourrait avoir de nombreux mérites : reconnaître une fois pour toutes le statut de victime de l’Ukraine ; faire pression sur la garde rapprochée de Vladimir Poutine ; et, surtout, délégitimer davantage et pour toujours le président russe, mis au ban de la communauté internationale – alors qu’il bénéficie encore aujourd’hui d’un certain soutien, notamment de plusieurs pays d’Afrique.





Pour l’ordre international ensuite. Car sont en jeu ici des éléments majeurs, comme la souveraineté et l’intégrité internationale de tous les pays du monde, à une époque où les conflits régionaux ont tendance à se multiplier de manière extrêmement dangereuse. L’occasion serait donnée de rappeler que ces conflits internationaux doivent se régler par la négociation diplomatique et le droit, et que les coups de force ne restent pas impunis.

Bien sûr, on peut considérer que cette pression judiciaire internationale ne va pas permettre d’arrêter rapidement le président russe dans sa folie destructrice. Mais de telles appréhensions ne doivent pas faire oublier l’Histoire récente. Oublier que sans la volonté de mettre sur pied un tribunal de guerre dès 1942, 24 criminels nazis n’auraient pas été jugés à Nuremberg. Ou que sans la création d’un tribunal spécial pour l’ex-Yougoslavie dès 1993 – alors que la guerre y faisait rage – Slobodan Milosevic n’aurait pas fini ses jours en prison à La Haye…