Factures d’énergie : de qui se moque-t-on ?

Certes, le contexte de crise et ses incessantes fluctuations de prix, ainsi que les mesures fédérales à instaurer, n’ont pas aidé, on s’en doute bien. De même, la transition vers la nouvelle plateforme d’échanges d’informations entre opérateurs du réseau (Atrias), contrairement à ce qui était attendu, ne s’est pas déroulée sans problème en 2021. Mais nous sommes en 2023. La crise de l’énergie, qui s’est franchement estompée, ne date plus d’hier. Il reste cependant toujours aussi compliqué d’atteindre valablement les services en ligne, d’avoir une facture compréhensible, et la formule tarifaire la plus adaptée à ses besoins. Entre autres exemples courants de malentendus entre les consommateurs et les opérateurs. On en passe et pas des meilleurs. Et ce n’est sans doute pas fini.

Comme le rappelle le médiateur fédéral, le secteur de l’énergie devait encore intégrer un certain nombre de mesures fédérales pour maintenir les factures d’énergie à un niveau abordable, telles qu’une réduction de la TVA, une prime de chauffage de 100 euros et les forfaits de base pour l’électricité (61 euros) et le gaz naturel (135 euros) pour les mois de novembre 2022 à mars 2023. Mais il est encore question de retards! Et l’arrêt du tarif social pour le groupe cible “BIM” (personnes à faible revenu) à partir du 1er juillet 2023, qui devra amener les opérateurs à leur proposer le tarif le moins cher pendant une période de 3 mois -, ne va rien arranger. Et encore ne parle-t-on pas de la réforme des accises sur l'énergie en vigueur depuis le 1er mars, qui complique aussi la tâche des (très) courageux consommateurs qui se hasarderaient à comparer les prix d’une année à l’autre. Le gouvernement s’en émouvait fort légitimement à l’automne de l’an dernier, menaçant de saisir la justice les opérateurs manifestement peu coopératifs. Qu’en est-il advenu ?