Le refrain des nationalistes flamands est connu. Ce qui est plus étonnant, c’est que sous couvert du « déjà vu, déjà entendu », il ne se trouve personne en face, côté francophone, pour apporter un minimum de réponses constructives aux problèmes réels soulevés côté flamand.

Les comités de concertation ont montré toutes leurs limites lors de la gestion de la crise sanitaires, mais au moins était-on sûr que les Régions se rencontraient… On n’est moins à l’aise aujourd’hui pour affirmer que c’est toujours le cas sur des thématiques aussi importantes que la réforme fiscale, l’emploi et le budget. Au détour des discussions avec des membres du gouvernement, on apprend que le Premier ministre va seulement rencontrer les Régions pour cerner les effets de la réforme fiscale. Ah bon, alors que les travaux ont commencé il y a 3 ans, personne ne s’est vraiment dit que cela pouvait être anticipé ?

Ce n’est pas tout. La semaine dernière, dans le même ordre d’idées, on apprend que seule la Région flamande a remis un avis sur le projet de nouvelles règles budgétaires européennes.

Cela fait pourtant des mois que l’on sait ce qui se trouve sur la table, avant que ce ne soit déposé officiellement, sans surprise, le 26 avril. Ce lundi, le ministre-Président wallon Elio Di Rupo a confirmé en Commission au Parlement wallon qu’il n’y avait pas encore eu de concertation intra-belge sur les propositions législatives de la Commission européenne sur ce nouveau cadre budgétaire.

Dernier exemple révélateur en date de cette panne de concertation entre Régions : l’emploi. Alors que le taux d’emploi est une priorité, au fédéral comme dans les Régions, que les pénuries d’emploi ont rarement été aussi criantes, la dernière conférence interrégionale remonte à… la mi-juin 2022.

Les propos du président de la N-VA ont beau émarger au registre de la rengaine, personne ne l’empêche véritablement de la rabâcher. Une seule façon d’avancer – mais cela aussi tient de la rengaine : retrouver le sens du compromis. Prendre des décisions concertées. Sans cela, les nationalistes auront un boulevard pour dérouler leurs desseins confédéralistes, aux conséquences bien incertaines…