La médiocrité n'est pas une fatalité

Ce rapport international démontre une chute généralisée des aptitudes. Elle s’expliquerait en partie par la fermeture prolongée des écoles pendant la pandémie. Même s’ils sont toujours aussi mauvais, la relative stabilité des chiffres en FWB rassure quelque peu tant on pouvait craindre pire encore.

Cette étude de 2021 a sondé près de 400 000 enfants. Comme ailleurs, les écarts entre francophones sont influencés par le genre (les garçons lisent moins bien), le retard scolaire et encore davantage l’origine socio-économique. On observe ainsi une différence de 85 points entre les plus et les moins défavorisés. La Flandre ne s’en sort pas beaucoup mieux. Avec 511 points, elle dégringole de 14 points et se retrouve derrière la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. À en croire ce type d’enquêtes, le niveau de l’enseignement flamand n’a cessé de se dégrader ces 20 dernières années. Un constat qui inquiète dans le nord du pays.

Ces résultats ont de quoi tous nous préoccuper. Ils confirment l’urgence de mettre en œuvre les plans de pilotage du Pacte pour un enseignement d’excellence dans toutes les écoles. Il faut accélérer l’atterrissage des contrats d’objectifs, de l’encadrement différencié et de la formation continue des enseignants. Les constats de cette étude doivent pousser tous les acteurs de l’enseignement – et les syndicats en particulier – à se mobiliser pour une amélioration généralisée du système éducatif. Et si cela passe, comme on le pense, par une évaluation constructive des enseignants, pourquoi s’en priver ? L’urgence n’attend pas.