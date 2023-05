Légitimer Damas, une question morale

À lire aussi

La décision de cette institution régionale de suspendre la Syrie fin 2011 en raison de la répression sanglante des manifestations a brisé l’unité de la “nation arabe”, principe fondateur de son existence. Et des dissensions y perdurent, le Qatar se montrant toujours peu enclin à cette réintégration, à laquelle ont beaucoup œuvré les Émirats arabes unis et dernièrement l’Arabie saoudite. Cette leçon de realpolitik à la clé : ceux qui ont tenté de profiter de la faiblesse de la Syrie sont aujourd’hui aux avant-postes de sa réhabilitation internationale…

Les normalisations en cours entre la Syrie et les États arabes préfigurent en effet un mouvement analogue au niveau mondial. Sous l’impulsion à peine voilée de la Chine, nouvelle force de médiation dans la région, et de la Russie, compagnon d’arme de la Syrie depuis 2015, qui ont tous deux des prétentions au Moyen-Orient. Pékin et Moscou – qui ont empêché depuis 2011 toute résolution défavorable à Damas d’aboutir au Conseil de sécurité – sont porteurs d’un nouvel ordre mondial, un nouveau pôle désireux d'équilibrer la sphère “occidentale”.

Mais quel que soit le côté où l’on se trouve, la décision de reprendre des relations diplomatiques avec Damas ne peut éluder la question de ce qui est moralement acceptable. Au-delà de tous les efforts de stigmatisation, de renversement, de diabolisation, d’instrumentalisation dont il a fait l’objet, l’État syrien version baasiste a eu un rôle très lourd de conséquences dans le déroulement des événements. Et en tant que président omnipotent, Bachar al Assad est comptable pour partie des atrocités et les souffrances de la guerre, qui s’étend sur la moitié de son “règne” actuel. Reprendre le dialogue avec la Syrie ne peut se faire sans considérer la responsabilité de légitimer un régime qui, par son inflexibilité et son déni de compassion, a cherché à se maintenir coûte que coûte.