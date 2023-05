La portée de cette décision, qui marque l’aboutissement d’un processus long et douloureux, dépasse largement le sort des deux communes rurales et de leurs quelque 20.000 habitants. Elle s’inscrit dans un mouvement qui avait pour vocation à être bien plus large. Mais Bastogne et Bertogne sont restées les deux seules à être allées jusqu’au bout de la procédure. Une frilosité regrettable.

Les communes ne cessent de crier famine, les finances de nombreuses d’entre elles sont aux abois. Étranglées par la hausse des prix de l’énergie, certaines ne parviennent plus à honorer l’ensemble de leurs missions. À ces difficultés qui vont croissant, le regroupement est une solution. Il permet de réaliser d’importantes économies d’échelle, de rationaliser toute une série de dépenses de personnel et de fonctionnement. À cela s’ajoutent d’importants incitants offerts par la Région wallonne aux communes qui acceptaient ainsi de convoler, leur permettant d’envisager une réduction des impôts.

En Flandre, de nombreux responsables locaux l’ont bien compris. Plusieurs dizaines d’entités se sont ainsi unies avec l’appui des autorités régionales. Objectif avoué : réduire de moitié le nombre de communes au nord du pays.

À l’heure où les pouvoirs publics, largement endettés, se doivent de contrôler plus que jamais leurs dépenses, comment comprendre que ce mouvement, largement entamé en Flandre, rencontre tant de résistance dans le sud du pays alors que les communes y sont en moyenne nettement moins peuplées ? Face à un tel enjeu et aux exigences de bonne gouvernance, les querelles de clochers, le sous-localisme, voire la crainte de perdre un poste d’échevin ou de bourgmestre ne sont plus des arguments audibles. La Wallonie ne peut plus se permettre d’entretenir 262 communes. Personne ne peut se satisfaire d’une telle inertie. L’effort doit être poursuivi. Avec pédagogie, concertation et détermination.