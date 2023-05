Redonnons l’envie aux élus de proximité

Les élus locaux, en Wallonie ont le blues. À tel point qu’on peut se demander si on trouvera encore suffisamment de candidats, à l’avenir, pour occuper des fonctions de bourgmestre et d'échevin ? Les pressions qui pèsent sur les épaules de ces élus de proximité sont de plus en plus nombreuses et font office de repoussoir pour d’éventuels candidats. Et les réseaux sociaux n’arrangent rien. S’ils peuvent être un formidable vecteur de communication, ils ont aussi de très mauvais côtés. Certains utilisateurs se comportent, assis derrière leur clavier, de manière tout à fait inadmissible.