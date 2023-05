Si l’on peut se réjouir qu’un parti traditionnel refuse de se mettre à table avec les extrémistes, on attend de lui qu’il fasse preuve de prudence et d’humilité avec les autres partis politiques. Et ce, pour trois raisons : la prudence, la responsabilité et le respect de l’électeur. La prudence, car une exclusive affichée et assumée prend des mois à être déminée après les élections dans de pseudo-négociations. Que de temps perdu en contacts inutiles et en valse des informateurs royaux. L’histoire politique récente le démontre à l’envi. Un président de parti “responsable” ferait mieux de défendre ses projets, plutôt que de poser des obstacles sur le chemin qu’il pourrait emprunter. Enfin, il y a le respect de l’électeur par ceux qui se présentent à leurs suffrages. Seuls les électrices et les électeurs distribuent les cartes et déterminent ainsi ce qu’ils souhaitent et ce qui est faisable ou non. La Belgique restera un pays politiquement complexe. Aucune simplification institutionnelle ne permettra de profondément changer cette donne.

Gageons que la campagne qui s’annonce prépare le terrain à des améliorations sociétales, sociales, économiques et environnementales courageuses en se gardant de semer les graines de la discorde et de la division d’un pays déjà fragile. Les prochaines têtes de listes n’ont hélas pas toutes l’expérience du compromis. Mais l’exigence de former une majorité fédérale – voire une majorité qualifiée – avec de nombreux partis francophones et flamands n’a pas changé. L’exercice est difficile, idéologiquement laborieux et délicat, mais incontournable. Les négociateurs de demain seraient dès lors bien inspirés de mettre leurs exclusives en sourdine, une fois pour toutes.