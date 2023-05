Comment le RGPD est devenu la référence dans la gestion de données des Européens

À lire aussi

On le sait, on l’a assez répété, pour des groupes offrant des services numériques sans compensation financière apparente, la monétisation vient de la gestion des données personnelles, ces traces laissées par les citoyens sur la Toile. La valorisation ? Elle vient le plus souvent du ciblage précis des internautes effectué par les géants de la publicité et du commerce en ligne. Un marché énorme où évoluaient, comme des poissons dans l’eau, les géants américains du secteur. Évoluaient ? En effet, parce que le RGPD et ses subtilités ont forcé ces géants à limiter leurs manipulations des données et ont conduit d’autres pays à adopter des cadres semblables, parfois purement copiés sur le modèle européen. Enfin, la prise de conscience des entreprises privées et publiques à propos de la thématique de la protection des données privées, a conduit les citoyens à réfléchir eux-mêmes à leur attitude face à leurs interlocuteurs numériques.

Le RGPD a acquis une image, est devenu une référence pour le commun des mortels, autant que pour les responsables des risques au sein des entreprises. Les processus de gestion et de défense mis en place depuis 5 ans dans le cadre de ce Règlement européen ont sans doute épargné pas mal de déboires aux entreprises et aux citoyens à l’heure où les cyberattaques se multiplient.