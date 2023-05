Olivier Vandecasteele libéré, un soulagement énorme

Enfin ! Olivier Vandecasteele est libéré. Il est libre. Enfin. Après avoir croupi dans les geôles iraniennes pendant 455 jours, l’ex-employé de Médecins du Monde est rentré au pays. Affaibli et désorienté, certes, mais libre, digne, soulagé et débout. Quel inestimable soulagement pour lui, ses proches, et nous tous. Cette bonne nouvelle s’est répandue en quelques minutes, provoquant des frissons dans le dos et quelques larmes aux yeux. Le calvaire imposé à l’humanitaire belge restera innommable. Condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet après une parodie de procès, la stupeur était totale face à cette peine aussi grotesque que tragique. Depuis 455 jours et nuits donc, l’homme vivait à l’isolement, souvent, dans la terreur, tous les jours.