Plein de nouveautés fiscales, mais pas de réforme...

Des changements législatifs pas anodins du tout pour mieux contrôler la taxe compte-titres. Une nouvelle annexe à la déclaration fiscale pour vérifier les loyers réels perçus par les propriétaires de biens loués à titre professionnel. Une réforme des accises. Une réforme des droits d’auteur. Une révision, très prochainement, de la taxe Caïman. Liste non exhaustive, loin de là. Chaque jour apporte son lot de « nouveautés » sur le plan fiscal, bonnes et moins bonnes. On peut incontestablement affirmer que le cabinet des Finances travaille. Que la fiscalité est un champ largement labouré par la Vivaldi. Qui ressemble, de plus en plus, à un champ de bataille. Car l’essentiel, lui, reste en rade. La grande réforme fiscale tant vantée par la Vivaldi en début de législature est désormais bien loin. Comme la réformette des pensions, même la première étape de cette réforme fiscale, déposée en mars par le Ministre des Finances, ne fait plus l’objet de véritables discussions entre les 7 partis de la majorité. On nous confirme que le projet de réforme visant à simplifier le système fiscal, et réduire la fiscalité sur le travail, "c’est au point mort".