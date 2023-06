L’irrésistible attrait des pétrodollars

Portée par la flambée des cours pétroliers, en 2022, et un excédent commercial record, cette monarchie absolue islamique anticipe l’après-pétrole. Elle investit prioritairement dans des infrastructures pharaoniques et dans le sport de haut niveau.

Le Mondial au Qatar semble avoir éveillé des ambitions à Riyad. À travers le football, la Formule 1, les Jeux asiatiques d’hiver, le Dakar et même un circuit de golf dissident, le régime de Mohammed ben Salmane tente d’attirer les touristes et redorer son image exécrable après le meurtre abominable du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul.

Par le passé, il n’était pas rare de fermer les yeux sur les dérives d’un régime autoritaire à la faveur de compétitions sportives. Comprenez, le sport, c’est du sport et rien d’autre. Mais ce raisonnement peut-il perdurer à une époque où les consciences sont quotidiennement interpellées à propos des droits de l’homme, et des femmes en particulier, et des conséquences du réchauffement climatique ?

Les joueurs professionnels sont des stars et donc aussi des modèles pour les jeunes qui les admirent. Qu’ils le veuillent ou non, être une icône fait peser sur leurs épaules des responsabilités. Les ignorer par le seul attrait du gain ne peut nous laisser indifférents. Eden Hazard, lui, semble résister à la tentation saoudienne. Comme quoi, la vraie valeur d’un grand sportif ne se compte plus en dollars…