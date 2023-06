Intelligence artificielle : le risque d’une digue éphémère

Prenez le temps d’essayer la chose, et d’y entrevoir les perspectives qui en découlent. L’interaction avec ChatGPT ou d’autres logiciels d’intelligence artificielle (IA) peut être époustouflante en raison de la puissance et du potentiel de l’outil. Le saut technologique en cours est d’une ampleur considérable. Après la révolution numérique, nous assistons à la révolution IA. Mais notre société se donnera-t-elle le temps pour s’adapter et apprivoiser un robot capable à la fois de nous influencer avec de fausses images et de fausses informations, mais aussi de bouleverser d’innombrables domaines, tels que la santé, l’emploi, l’éducation, la mobilité, l’énergie, la défense ? L’éventail des changements est énorme. La crainte que l’IA puisse nous échapper et influencer nos comportements se justifie. Plus d’un millier d’experts mondiaux, dont Elon Musk (Tesla et Twitter), Steve Wozniak (cofondateur d’Apple) et quelques stars de la Silicon Valley exigent une pause de six mois dans le développement de l’IA. Ils soulèvent des questions aussi urgentes qu’essentielles. Dans une lettre choc, ils mettaient récemment en garde l’humanité contre le danger de l’intelligence artificielle. La cohésion sociale des humains en est fragilisée et, une fois de plus, des centaines de millions d’emplois sont menacés par l’automatisation. Les plus alarmistes estiment même que "l’obsolescence de l’humain" serait en marche.