L’Europe doit redevenir acteur de la crise iranienne

Plus de vingt ans de contentieux international et toujours la même question : l’Iran tente-t-il de mettre au point une bombe atomique à travers son programme nucléaire civil ? La balance de la réponse penche largement du côté positif alors que l’Iran crie au fantasme. Mais alors, pourquoi aurait-il accepté de négocier et de conclure un accord en 2015 à Vienne – bien que celui-ci fût dénoncé trois ans plus tard par les Etats-Unis et qui n’a jamais donné la pleine mesure des fruits escomptés ? Et pourquoi Téhéran poursuivrait-il, depuis deux ans, des contacts indirects – voire directs- aujourd’hui via Oman avec les États-Unis, qui pensent s’impliquer à nouveau, en vue d’un nouvel accord “temporaire”. Pour obtenir une levée significative des sanctions économiques et financières, qu’il a bon an mal an toujours réussi à contourner mais qui continuent de mettre le pays à mal ?