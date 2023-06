L’Union européenne verse des larmes de crocodile sur les tragédies de la migration

À lire aussi

Une embarcation de migrants disparaît corps et biens en Méditerranée. Vous dirigez ou faites partie d’une institution européenne ? Vous présidez un État ou un gouvernement européen ? Comment réagir : mode d’emploi. Usez des mots et expressions tels que “profonde tristesse”, “prévenir de telles tragédies”, “lutte contre le business des passeurs”, “coopération accrue avec les pays de départ et de transit”. Saupoudrez d’un peu de pathos. Ajoutez un regard pénétré, et une voix à la fois ferme et compatissante. C’est prêt. À vos mouchoirs, citoyennes et citoyens.

Ce qui est plus dérangeant encore, c’est que ces mêmes dirigeants feignent de ne pas voir que la politique migratoire européenne, désormais incarnée par le pacte bancal récemment adopté par les Vingt-sept, participe à la répétition de ce genre de drames. Parce que ce qui guide cette politique, avant tout autre considération, c’est l’obsession, malsaine, maladive, de restreindre autant que possible l’accès du Vieux continent à celles et ceux qui proviennent d’horizons moins pacifiques et prospères. Puisque les voies légales d’immigration sont rares et étroites, n’est que le choix de prendre des risques insensés pour rejoindre l’Europe par déserts, mers et montagnes ; de se ruiner à payer des passeurs ; de mentir sur sa situation, pour espérer passer par le chas de l’aiguille qu’est l’obtention du statut de réfugié.

L’Union renie ses valeurs humanistes quand elle ferme à double tour sa porte à ceux qui fuient la misère, la guerre, les perturbations climatiques. Quand certains de ses États membres entravent le travail des sauveteurs, ou pratiquent le refoulement, sans craindre guère plus qu’une remontrance – qui viendra, peut-être, une fois la lumière faire sur des faits déjà étayés. Quand elle garde enfermés à ses marches, dans des conditions indignes, des personnes dont elle ne veut pas sur son territoire. Quand elle signe des accords scélérats, avec la Turquie, la Libye (la Libye, bon sang !, connue pour être un enfer pour les migrants qui y transitent) ou la Tunisie pour qu’ils retiennent les candidats à l’exil, contre monnaie sonnante et trébuchante. Quand ses gouvernements dirigés par des conservateurs, des socialistes, des libéraux, singent l’extrême droite xénophobe, soi-disant pour capter son électorat, alors qu’ils lui pavent la voie vers le pouvoir, comme en Italie.

Le bilan mortel de la tragédie du Péloponnèse se chiffrera sans doute en centaines de vies perdues. Ce n’est pas abstrait, et c’est déchirant, si l’on prend le temps de considérer qu’il s’agit de plusieurs centaines de fois une personne. Avec une histoire et des espoirs, désormais engloutis, à côté de ceux de dizaines de milliers d’autres.

L’Union européenne n’est certainement pas responsable de toute la misère du monde, mais sa politique migratoire y contribue. C’est sa honte, et la nôtre.