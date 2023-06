Le Roi de la com’ s’est planté

Un plan com’ peu lisible est un plan com’ raté. La dernière vidéo de Conner Rousseau l’illustre à merveille. Être l’homme le plus populaire de Flandre, réélu triomphalement à la tête de Vooruit, ne lui épargne pas quelques semaines difficiles. Il n’aura pas profité longtemps de son état de grâce, ni de sa “pause politique”. Celle-ci était-elle vraiment prise pour se “mettre en forme” avant la campagne ? Le doute est permis. Heureusement, faire un coming out est devenu banal. En politique pourtant, même en 2023, partager ses doutes et tourments personnels reste un acte courageux. Le problème de cette vidéo réside dans le timing, le fond et la forme. Ça fait beaucoup…