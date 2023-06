À lire aussi

Au fond, cette démission est un peu à son image.

On peut reconnaître à Pascal Smet une vision cohérente du développement de Bruxelles. Et louer sa détermination à la mettre en œuvre. Mais cette détermination lui a parfois fait perdre de vue que l'action politique est par essence une entreprise collective - c'est ce qui la rend nécessaire mais aussi parfois tellement désespérante. Au magazine Wilfried, il a déclaré un jour avoir "parfois le sentiment de rendre les gens heureux contre leur propre volonté". À La Libre , il a encore été plus loin. "Quand tu travailles dans l'espace public, se confiait-il, les gens s'opposent. Mais quand le projet est bon, tu fais ça malgré eux, et à la fin, ils sont contents."

Pascal Smet fait partie de ces hommes politiques qui pensent avoir raison avant tout le monde. Cela a des vertus. Mais cela vous pousse aussi à vouloir écraser ou, au mieux, à contourner toute opposition. C'est d'ailleurs sans doute cette conviction sans faille qui a conduit Pascal Smet à ignorer la méfiance du ministère des Affaires étrangères à l'égard du maire iranien controversé. La tenue du Brussels Urban Summit 2023 - qui aurait été compromise si l'élu de Téhéran n'avait pas pu gagner le sol belge - avait, à ses yeux, plus de valeur que toute considération démocratique. Eut-il accepté de se ranger à un avis contraire au sien et Pascal Smet serait sans doute toujours en fonction.

Mais il serait aussi toujours en fonction si les Affaires étrangères avaient tenu à faire respecter leurs propres convictions. Après tout, ce n’est pas Pascal Smet qui a délivré le visa au maire iranien. Ce sont les autorités fédérales. Il est dès lors normal que certains interrogent désormais la responsabilité politique de la ministre des Affaires étrangères. Hadja Lahbib devra se montrer persuasive ce mercredi au Parlement pour convaincre les députés qu’elle ne porte aucune responsabilité dans cette affaire.