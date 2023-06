L’avenir très incertain d’Hadja Lahbib

L’affaire des visas octroyés à des dignitaires iraniens et russes requérait d’amples explications, clarifications et précisions. La ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre en ont fourni au Parlement, mais toutes étaient enveloppées dans un argumentaire fort divergeant de celui de la semaine dernière. Trop tard sans doute pour en sortir indemne. Mais ils l’ont fait, unis et solidaires face à des députés particulièrement mordants. Sur papier, ce sont les Affaires étrangères qui délivrent aux étrangers les sésames pour accéder au territoire. Mais, dans la pratique, et dans ce dossier en particulier, c’est un véritable imbroglio, qui a alimenté les critiques de l’opposition, et d’une bonne partie de la majorité.