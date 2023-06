Qatargate: gare au faux pas

C’était il y a un peu plus de six mois. Michel Claise, l’un des juges d’instruction les plus craints de Belgique, célèbre pour sa pugnacité face aux “puissants”, provoquait une véritable tempête au cœur du Parlement européen. L’enquête lancée dans le plus grand secret pour “corruption”, “blanchiment d’argent” et “organisation criminelle” débouchait peu avant Noël sur plusieurs arrestations, dont celle de l’une des vice-présidentes de l’assemblée, laquelle ne sortirait de la prison de Haren que quatre mois plus tard…