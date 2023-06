Éviter la paralysie

Dire que la défense d’Hadja Lahbib n’a pas convaincu les députés est un euphémisme. Au sein même de la majorité, les attaques se poursuivent. Elles restent violentes. La ministre des Affaires étrangères est appelée à revenir devant la Chambre pour répondre aux questions encore en suspens et aux accusations de mensonges, d’omissions et d’incohérences. Ça, c’est pour la forme. Car sur le fond, les députés de la majorité en profitent pour décrédibiliser la future candidate du MR à Bruxelles, et toucher en passant Georges-Louis Bouchez. La popularité de l’ex-journaliste fait des envieux et le style Bouchez a alimenté nombre de rancœurs. La volonté d’en découdre existait et l’opportunité est là.