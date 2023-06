Polémique sur les moyens déployés pour sauver les occupants du Titan: dans les abysses des valeurs humaines

Toute la semaine, les médias ont suivi de près la mobilisation incroyable des garde-côtes américains et canadiens pour secourir les 5 occupants du sous-marin d’exploration. Le compte à rebours tragique a été suivi par des millions d’internautes. L’annonce de l’implosion de l’engin a mis fin à tout espoir.

Les efforts déployés pour sauver ces aventuriers – qui ont chacun déboursé 250 000 dollars – ont suscité quelques réactions indignées. Certains estiment révoltant de mobiliser de tels moyens pour sauver une poignée de “milliardaires” par rapport au dernier naufrage tragique de migrants au large de la Grèce. Peut-on en conscience s’indigner qu’un tel dispositif soit mis en branle pour éviter que cinq hommes ne meurent étouffés dans un cercueil immergé dans l’océan ? Après tout, il s’agit de sauver des êtres humains qui ont pris des risques, certes, mais pas nécessairement plus que certains alpinistes ou plongeurs. Qu’ils soient pauvres ou riches, quelle importance ? Nous pouvons regretter qu’ils aient pris des risques inutiles et inconsidérés, mais cela ne change rien à la nécessité de les secourir et aux valeurs qui devraient tous nous animer.

La seule indignation légitime, qui est souvent relayée ici, est celle de voir des autorités européennes repousser des embarcations remplies de migrants en perdition au milieu de la mer. C’est là que les moyens de secours font cruellement défaut et que l’humanité est absente. Comparer ces deux situations peut légitimement heurter, mais ne serait-il pas profondément choquant d’abandonner des aventuriers inconscients à leur triste sort ?