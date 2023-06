L’impénétrable cuisine du Kremlin

La prudence s’impose donc dans l’interprétation de la mutinerie qui a secoué la Russie durant le week-end. Dans la grande tradition des coups fourrés de la politique russe, celle-ci fera date.

Les faits ? L’ancien mafieux et cuisinier de Saint-Pétersbourg, connaissance de longue date de Vladimir Poutine, a tapé sur la table. Il s’en est pris au commandement de l’armée russe, et nommément au ministre de la Défense Sergueï Shoïgou, qui lui ont refusé selon lui l’appui nécessaire à sa milice Wagner pour participer efficacement aux opérations militaires en Ukraine. Après moins de 24 heures d’invectives et de menaces, Evgueni Prigojine s’est soudainement adouci, a donné l’ordre à ses hommes de rentrer dans leurs camps et aurait accepté de s’exiler - brièvement ? - au Bélarus.

Le président russe était placé devant un dilemme. Il connaît bien les deux hommes. Tous les deux ont servi les plans impériaux de la Russie, de la Syrie jusqu’en Ukraine, en passant par de nombreux pays africains. Alors que faire ? Écarter l’un au profit de l’autre ? Mettre les deux sur la touche ? C’est là qu’on entre dans l’impénétrable cuisine interne de l’élite russe.

Des questions se posent aussi sur le sort de la milice Wagner, dont l’incorporation dans l’armée russe a été réclamée le 10 juin par un décret du ministère de la Défense.

L'administration Biden pense que la mutinerie est un "défi direct à l'autorité de Poutine" et que cela aura des conséquences. Car Prigojine a dit publiquement que la Russie perdait sur le front ukrainien "jusqu'à 1000 hommes par jour", un chiffre invérifiable.

Dès lors, on peut craindre que le président russe fasse preuve de plus d’autoritarisme à l’intérieur du pays et soit tenté de renforcer encore la guerre qu’il mène à l’Ukraine. Mais cela, c’est de la spéculation.