La Vivaldi au bord du précipice

On en est donc là, à un moment charnière de la vie de l'exécutif : les coups politiques les plus bas portés d'un côté comme de l'autre permettent de douter sérieusement d'un atterrissage contrôlé sur les dossiers importants qui attendent d'être bouclés. La réforme de la justice, la réforme(tte) des pensions, la première étape de la réforme fiscale. Et on n'ose pas parler du dossier de sortie du nucléaire, dont on espère que la conclusion imminente ne sera pas remise en cause. L'"Irangate" ne ternit pas seulement l'image de la Belgique sur le plan international. Il illustre aussi de réels questionnements dans les procédures de délivrance de visas, et de réels manquements en termes de communication et de fonctionnement entre les différents niveaux de pouvoir. Mais surtout, il pose, une fois de plus, la question de la responsabilité politique. Les libertés prises avec les faits, a posteriori, entachent durablement la crédibilité qu'on peut avoir dans la capacité de la Vivaldi à travailler sereinement, pour l'intérêt général. En politique, un jour ou deux, c'est très long. D'ici à la séance plénière, l'espoir qu'on peut formuler pour éviter une sortie de route tient en un mot : un sursaut.

La Belgique ne peut pas se permettre d’aller aux élections maintenant.