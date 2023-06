Affaire Lahbib, qu’on arrête cette comédie

Au vu des plaidoiries virulentes des partenaires écologistes et socialistes, Georges-Louis Bouchez est l’homme à abattre. Le feu nourri se concentre sur le président du MR, mais éclabousse tout le parti. Hadja Lahbib, son atout électoral, en devient presque la victime collatérale. Son parachutage aux Affaires étrangères était un fait du prince discutable mais sa popularité exceptionnelle fait peur aux autres partis. À un an des élections, l’opportunité d’affaiblir une future adversaire à Bruxelles était inespérée, celle de faire mordre la poussière à Georges-Louis Bouchez encore plus.

Mais cette séquence ne peut s’éterniser. Ces circonvolutions électoralistes en deviennent presque dérangeantes. Les groupes PS et Ecolo à la Chambre l’ont compris en annonçant qu’ils voteront la motion de confiance. Il est temps de mettre fin à cette crise et de passer à autre chose. Hadja Lahbib devra regagner la confiance de ses partenaires et faire oublier ce triste épisode. Bien que remontée et sévère, la majorité doit lui permettre de préparer au mieux la future présidence belge du Conseil de l’Union européenne qui débutera le 1er janvier prochain. Quant à la Vivaldi, que la coalition s’évertue à travailler pour engranger des points et ne pas se présenter devant les électeurs avec le bilan médiocre qui est le sien…