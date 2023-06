L'horizon de la Vivaldi calé au 9 juin 2024

En réponse, le cabinet de Thomas Dermine (PS) se veut rassurant. La Belgique ne perdrait pas plus de 300 millions. Et pas deux milliards comme craint. Ce qui est encore plus désespérant que ce flou entourant cette manne dont la Belgique a besoin, c’est qu’une nouvelle fois, l’inertie de la Vivaldi risque de coûter cher à nos finances publiques. On ne rappellera pas ici l’état exsangue de nos caisses.

À lire aussi

Ce qui est plus grave, c’est que la Vivaldi se défausse de ses responsabilités pour vraiment rectifier le tir. De plus en plus de décisions sont prises qui engagent la future législature. Cela ne mange pas de pain, évidemment, de dire que l’effort de réduction du déficit sera de 0,8% du PIB en 2025 et 2026. Ou, comme le secrétaire d’Etat Thomas Dermine le dit, que les projets du plan de relance seront assurés quoiqu’il arrive, la Belgique empruntant pour les financer elle-même.

Mais la liste ne s’arrête pas au budget ou au plan de relance. Dans le cadre des discussions sur la réforme(tte) des pensions et la réforme(tte) fiscale, nombre de discussions vont bien au-delà de 2024. Gouverner, c’est prévoir, anticiper, avoir une vision à long terme, nous rétorquera-t-on. On aimerait tellement croire que c’est vrai. La vérité, c’est que l’horizon de la Vivaldi est calé depuis belle lurette au 9 juin 2024, date des élections. Et qu’en attendant, la facture de la dette ne fait que grimper. La charge d’intérêts sera de 8 milliards d’euros environ en 2023. Et le double (!) en 2028 à politique inchangée.

Et après, on s’étonnera que l’OCDE, le FMI, la Banque nationale et le Bureau du Plan n’arrêtent pas de tirer la sonnette d’alarme. Qu’il nous soit permis de nous y associer, une fois de plus. Parce que la facture de demain sera un fardeau politique autrement plus lourd à assumer après 2024.