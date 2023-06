France : les braises de la colère

Les émeutes, pillages et incendies observés en France ces derniers jours n’en méritent pas moins une condamnation ferme et une réaction à la hauteur de ces violences contre les forces de l’ordre, les mairies, les transports en commun, les commerces et même les écoles. Les tentatives de certains jeunes bruxellois d’importer ces troubles à Bruxelles doivent être pareillement dénoncées, découragées par leurs parents et réprimées par forces de l’ordre.

Cette vague de violences spectaculaires met une nouvelle fois en évidence les ingrédients qui mettent ainsi régulièrement le feu aux poudres dans l’Hexagone et plus particulièrement dans ces zones abandonnées à elles-mêmes, où les trafics en tout genre ne cessent de prospérer. Mais le fait que ces évènements fassent tache d’huile dans de petites villes de la classe moyenne démontre que l’analyse ne peut se restreindre à la question de la pauvreté des banlieues oubliées ou à une regrettable fatalité. Déjà palpable lors du mouvement des “gilets jaunes”, le sentiment d’injustice prégnant et la rupture de confiance envers les représentants de l’État semblent s’accroître.

Visiblement inefficace jusqu’ici, la politique de la Ville doit être profondément revue en France. Réputée dure, la répression policière mérite aussi un véritable examen de conscience. La loi sur l’usage des armes, revue en 2017, aurait contribué à aggraver le nombre d’incidents et de comportements dangereux. Il y a urgence à évaluer l’impact de cette législation, tout comme la formation des policiers.

Enfin, on ne manquera pas de dénoncer l’irresponsabilité coupable dans le chef des partis extrémistes, de gauche comme de droite, qui soufflent sur les braises des velléités populistes, anarchistes ou racistes. Emmanuel Macron devra agir vite et efficacement s’il veut éviter que cette colère ne s’installe dans la durée. Ce fut le cas en 2005, après la mort de Zyed et Bouna, deux adolescents de banlieue qui tentaient d’échapper à la police…