Pas de bulles pour cet accord nucléaire avec Engie

Nous sommes en octobre 2019. Johnny Thys, frais émoulu président d’Electrabel, confie à nos confrères du Standaard : “quand je regarde l’impact d’une prolongation sur la sécurité d’approvisionnement, sur les émissions de CO2, et sur les prix, je me dis que mon dossier n’est pas trop mal. Mais il faut que tout le monde soit vraiment convaincu que sortir du nucléaire n’est peut-être pas une bonne chose”. En 2019, Electrabel était demandeur d’une prolongation. Juin 2023. Après des années de tergiversations, coincé par l’impact de la guerre en Ukraine, les objectifs climatiques et la hausse drastique attendue de la demande d’électricité dans les années à venir, Engie accepte la demande de la Belgique d’une prolongation de deux réacteurs. Un accord est enfin scellé. C’est une bonne nouvelle. Tout comme il est heureux, même si cela n’est pas encore certain à 100 %, que la sécurité d’approvisionnement soit assurée à court terme. Ceci mis de côté, cet accord est minimaliste et encore très flou. L’accord coulé dans des textes bétonnés juridiquement vaudra la peine d’être lu. Mais une chose est sûre : si le montant de 15 milliards d’euros à payer par Engie pour être quitte de toute charge financière dans la gestion des déchets nucléaires – le noeud de cet accord – est difficilement évaluable à très long terme – qui peut prédire que ce montant suffira -, ce risque pour les contribuables n’aurait pas existé si la Belgique avait répondu positivement à la demande d’Electrabel il y a quelques années. Soit, on n’en est pas à une contradiction près dans cette saga nucléaire, qui dure depuis 20 ans.