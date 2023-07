France : attention à l’effet boomerang

Une première désescalade. Enfin peut-être. La cinquième nuit de troubles dans l’Hexagone semble avoir été un peu moins furieuse que les précédentes, laissant espérer, si cela se confirme, que le déferlement de violence qui a suivi la mort du jeune Nahel, à Nanterre, amorce une forme de décrue. Le quadrillage serré opéré par les forces de l’ordre dans les quartiers les plus sensibles semble avoir porté ses fruits. Mais il serait bien naïf de conclure que le brasier est en voie d’extinction, comme l’a démontré l’inqualifiable attaque à la voiture-bélier contre l’habitation d’un maire. Et quand bien même il le serait, la lave ne cessera pas de couver.

La semaine que vient de connaître notre grand voisin laissera bien des traces. Les scènes sidérantes de rage collective, ces images répétées jusqu’à l’écœurement de véhicules calcinés, de commerces saccagés, de pillages en meute marqueront durablement les esprits.

La France ne pourra pas, comme cela, espérer mater indéfiniment ces révoltes chroniques seulement par la force. Il lui faudra apporter d’autres réponses. Elle devra faire son examen de conscience et s’interroger sur les raisons qui poussent ainsi ces jeunes, souvent mineurs, à l’esprit immature et influençable, à détruire leur propre cadre de vie, les écoles qu’ils fréquentent, les voitures de leurs voisins, les bus que leurs parents prennent pour se rendre au travail…

Il faudra aussi se poser la question du rôle catalyseur qu’a joué la jungle des réseaux sociaux dans cette mauvaise séquence. Chaque nuit, des vidéos de dévastation ont déferlé sur TikTok, Twitter et singulièrement Snapchat, réseau particulièrement apprécié chez les plus jeunes, qui s’y filment fièrement, en mode selfie, sans même se rendre compte que ces images se retourneront contre eux, lorsqu’il s’agira de répondre de leurs actes au moment où la justice les aura rattrapés.

Sans se rendre compte non plus combien ces mêmes images alimenteront un autre effet boomerang, celui de la propagande politique de l’extrême droite. Ces vidéos, dont la répétition intensifiera encore la peur de l’autre et le sentiment d’insécurité, sont un carburant gratuit et inespéré pour Marine Le Pen qui engrange ici des points sans lever le petit doigt. Elle n’en demandait pas tant.