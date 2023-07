L’emprise de la Cour suprême sur l’Amérique

À lire aussi

D’aucuns y verront la preuve de l’indépendance d’une juridiction au sein de laquelle, depuis la désignation de trois juges par Donald Trump, les conservateurs disposent de six sièges sur neuf. La réalité est plus nuancée. Sans doute les gardiens de la Constitution ne peuvent-ils se faire les complices d’un dévoiement des institutions et d’une fragilisation de la démocratie en tolérant, par exemple, qu’on porte atteinte au système électoral. En revanche, là où l’enjeu se situe davantage sur le terrain de la morale, la défense de la cause conservatrice prend manifestement le dessus. La Cour l’avait démontré en révoquant, en juin 2022, la protection fédérale du droit à l’avortement.

Les trois juges progressistes de la Cour lui reprochent de se substituer au Congrès et à l’exécutif pour mener la politique intérieure des États-Unis. Le solide virage à droite qu’elle imprime au pays aujourd’hui, en sabrant dans les avancées sociétales de ces dernières décennies, peut effectivement suggérer que le pouvoir judiciaire exerce une emprise disproportionnée, et d’autant plus qu’il est le seul à échapper à une remise à plat régulière, dans les urnes ou autrement, puisque les juges sont nommés à vie. Les citoyens ne sauraient, toutefois, oublier qu’ils ont le mot de la fin en élisant ceux qui font la loi, alors que les cours et tribunaux ne peuvent que l’appliquer et, au mieux, l’interpréter.