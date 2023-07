Bien gérer, qu'ils disaient...

À lire aussi

Alors que l’épargne au sens large a pris une ampleur très (trop ?) importante, il y a plus fondamentalement un réel problème d’éducation financière dans notre pays. On a d’excellents experts fiscaux ou comptables, mais qui, dans la vie de tous les jours, guide les citoyens à faire les bons choix financiers ? Des plateformes existent (comme Wikifin), des médias s’y essayent aussi. Mais ce n’est manifestement pas suffisant. En matière de produits d’épargne, d’investissement, de contrats d’énergie ou de télécoms, l’inertie du belge est connue, et savamment entretenue par les leaders de marché, où les mots “concurrence” et “service au client” sont bien souvent relégués aux oubliettes, ou aux fin fond de sociétés intermédiaires établies bien loin de chez nous. Le constat est là : la bonne gestion ne fait pas toujours partie des préoccupations des différents acteurs concernés, monde politique en tête (on est où au fait dans avec le mantra “chaque euro dépensé sera vérifié” ?). C’est dommage. Parce que si c’était le cas – et le monde de l’enseignement doit être impliqué -, peut-être le ministre des Finances aurait-il aussi proposé des stimulants pour l’investissement un peu plus à risque, histoire de créer de la valeur ajoutée pour notre économie, de stimuler l’innovation. Régulièrement, le conseil national de la productivité regrette le manque de concurrence dans notre pays, notamment dans les services. Ce serait même l’un des facteurs qui plombent le plus notre productivité. Ce n’est pas en stimulant un produit d’épargne plutôt qu’un autre qu’on va y remédier.