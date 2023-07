Jénine, nouvelle Gaza

À lire aussi

Les risques sont maximums dans un environnement urbain comme Jénine, où la densité de population est l’une des plus importantes au monde. L’opération qui s’est achevée mardi a fait dix morts, dont cinq sont revendiqués comme “combattants” par les groupes armés, et une centaine de blessés, dont vingt dans un état critique. Ce qui laisse entrevoir un alourdissement du bilan, et un doute sur les “tirs de précision” prêtés aux commandos et aux drones israéliens entrés en action. Trois mille personnes -soit un habitant sur six- du camp de réfugiés, principal théâtre de l’opération israélienne, se sont vues contraintes de quitter leur lieu de vie.

Israël a bien compris qu’en faisant le ménage lui-même dans les territoires palestiniens qu’il occupe, il entretient la faiblesse de l’Autorité palestinienne, confrontée depuis des années à un manque criant de légitimité démocratique. Après avoir déjà suspendu sa coopération sécuritaire avec l’État hébreu, Ramallah a désormais coupé tout contact avec Israël. Cela ne fera qu’approfondir le problème. Et laisser toute latitude à Israël pour agir comme bon lui semble. Alors que peu encore osent remettre en question son occupation, sa colonisation, et l’injustice fondamentale qu'il entretient envers un peuple privé d’un État pourtant promis. Ainsi les opérations à Jénine et ailleurs apparaissent-elles comme la première étape vers la maîtrise militaire et l’annexion pure et simple de la Cisjordanie. Et l’accomplissement du “grand Israël”, rêve éveillé des membres les plus extrémistes du sixième gouvernement Netanyahou.