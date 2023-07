Les assises, pour répondre à la terreur

Il faut bien reconnaître que les débuts chaotiques du procès plaidaient plutôt en leur faveur. On se souvient tout d’abord de l’épisode peu glorieux des box des accusés qu’il a fallu reconstruire à grands frais parce que leur conception initiale entravait la communication des accusés avec leurs avocats. La sérénité des audiences fut ensuite perturbée par le couac des fouilles au corps à nu, qui a fait courir le risque de devoir poursuivre les auditions en l’absence des accusés, au grand désarroi des victimes.

Mais, aujourd’hui, sept mois plus tard, la plupart de ces craintes semblent avoir pu être balayées. Les victimes ont pu longuement s’exprimer, partager leurs traumatismes, toujours avec émotion, souvent avec force. Les jurés, eux, n’ont pas déserté le prétoire et leur implication tout au long des audiences semble attester de leur capacité à rendre un verdict en toute connaissance de cause, alors même qu’ils entament, dans un lieu tenu secret, le long huis clos de la délibération.

Certes, le procès n’est pas encore terminé. Mais si tout se déroule comme prévu, si justice est rendue dans la sérénité et le respect, il est fort à parier que la cour d’assises, cette institution qui permet à des citoyens ordinaires tirés au hasard de rendre justice, gardera toute sa place dans notre pays. Même face à la plus abominable et aveugle des terreurs.