Cet épisode peu glorieux de la politique néerlandaise, qui fait suite à un afflux record de migrants outre-Moerdijk (près de 50 000 en un an), est le reflet "local" de l’impuissance de la plupart des États membres à gérer cette question cruciale de l’immigration et surtout de l’intégration de ces personnes. La semaine dernière, le sujet de la migration a empoisonné les discussions des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne (UE), alors que les Vingt-sept ont pourtant trouvé un accord, a minima, sur le Pacte sur la migration et l’asile - qui, soit dit en passant, est favorable à des pays tels que les Pays-Bas et la Belgique. L’Europe éprouve cependant toutes les peines du monde à donner une bouffée d’oxygène à des services nationaux d’immigration complètement débordés.

Les difficultés de la plupart des pays européens sur cette question et la raréfaction de vrais porte-voix du vivre-ensemble transforment ainsi en brasiers géants le moindre début d’incendie. Sans travailler à une intégration plus profonde, qui inclut également la question de l’émancipation par l’école et les questions d’éducation, un cadre seulement plus strict aura juste pour effet de reporter le problème à plus tard, et le transformer en boomerang extrêmement dangereux. La France en sait quelque chose, elle qui a enfoui la question de l’immigration dans des milliers de tonnes de béton neuf dans des zones bien délimitées. Avec le résultat que l’on connaît.

Aucun pays européen ne peut plus ignorer qu’un travail colossal, de fond, doit être mis en place non seulement pour contrôler correctement cette immigration, mais aussi pour l’intégrer de manière bien plus intelligente et inclusive qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les partis extrémistes enfilent les succès électoraux en faisant croire l’inverse, qu’il faut simplement limiter l’afflux de migrants. C’est un simplisme dangereux. D’un point éthique, social et économique - au vu des pénuries sur le marché du travail et du vieillissement de la population - l’UE a tout intérêt à faire de la migration une priorité absolue. Sans cela, le paysage politique continuera à s’obscurcir.