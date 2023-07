Répétons-le : ce n’est pas une réforme des pensions

La Vivaldi ne peut tout simplement pas mieux. Mais il serait inopportun de ne pas apprécier que les pensions des femmes seront mieux valorisées. Ou que des limites, à défaut de mieux, ont enfin été mises à la péréquation. Ou encore que des incitants sont mis en place pour travailler plus longtemps (y compris pour les indépendants) et que… le Premier ministre, acculé sur la réforme fiscale, a vu son idée d’orienter les discussions sur les pensions récompensée.

Mais, répétons-le ici : ce n’est pas une réforme des pensions. Les mesures prises, aussi symboliques puissent-elles être pour certains, ne sont rien au regard du travail colossal qu’il reste à réaliser pour enrayer d’ici à 2040 la hausse très importante des coûts du vieillissement de la population, malgré des évaluations budgétaires un brin moins alarmistes qu’il y a 3 ou 4 ans. Le prochain exécutif se retrouvera avec une page blanche à noircir, car l’économie réalisée avec les mesures prises ne permet que de gommer le surcoût des pensions sur la période 2020-2024.

Il est assez extraordinaire qu’après 20 ans d’études et débats en tous sens, la Belgique ne soit pas encore parvenue à déterminer un cadre cohérent et stable à long terme. C’est sans doute ce que dira la Commission européenne à la Belgique au moment d’évaluer les mesures en vue de libérer les fonds de la relance : merci pour ce petit effort, on vous en sait gré, mais il en faudra plus. De là à refuser à la Belgique un déblocage d’une première tranche des fonds de la relance, il y a un pas que la Commission aura des difficultés à justifier. Que l’on ne s’y trompe pas : cette décision est éminemment politique, et la Belgique a sans doute réalisé le minimum syndical pour passer par la petite porte son examen de passage de cette deuxième session “pensions”. Mais que tout cela est poussif et sans vision stratégique d’ensemble.