Surenchère nationaliste et dangereuse inertie

Associer un parti politique à une Région tout entière et stigmatiser tous les Wallons ne permettent pas d’avoir un débat serein et constructif sur l’avenir de la Wallonie, sur son apport au pays, ni sur son potentiel et ses réelles faiblesses et difficultés. Le débat est pourtant nécessaire. En adoptant le ton de l’extrême droite flamande, la N-VA joue un jeu dangereux pour le pays, ce qui l’indiffère, mais aussi pour la Flandre.

Nous, francophones, ne pouvons rester sur une ligne purement défensive. Nous devons passer à l’offensive et créer les conditions qui permettent de pérenniser notre modèle social dans une Belgique unie. Le constat nous impose de redoubler d’efforts pour redresser une situation sociale, économique et budgétaire réellement inquiétante. Cela passe, il est vrai, par la reconnaissance de nos fragilités et par un changement de mentalité afin de valoriser collectivement le travail, augmenter le taux d’emplois privés et dynamiser l’esprit d’entreprendre. Conscientisons tous les citoyens sur la responsabilité de chacun dans le rebond d’une région au bord de la faillite. Le refus socialiste de réformer drastiquement le marché du travail est très mal vécu en Flandre. Cette profonde frustration alimente les revendications régionalistes. Pire, certains blocages politiques sont brandis comme des trophées électoraux. Bruxelles et la Wallonie doivent faire preuve de plus de dynamisme et d’ambition. L’inertie pèse sur l’unité du pays, c’est un fait. Et ça, tous les francophones doivent en être conscients…