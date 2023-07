Oui, réparer la nature demandera des efforts

La droite conservatrice a attaqué la proposition bille en tête, avançant entre autres arguments (dont certains peu attachés au fait) que la législation pénaliserait les agriculteurs et l’économie européenne, au moment où celle-ci devrait monter dans les tours. Le ton, la méthode et le fait que le PPE se soit retrouvé à voter avec l’extrême droite ne doit pas délégitimer ces préoccupations. Même s’il presse, il faut donner un peu de temps au temps ; et garantir les moyens pour financer les mesures de la législation et soutenir celles et ceux sur lesquels elles auront le plus d’impact. Il faut toutefois garder à l’esprit que, comme la lutte contre le changement climatique, la protection et la restauration de la biodiversité vont réclamer des Européens, tous secteurs de la société confondus, de repenser et d’adapter leurs comportements et leur mode de vie. La réussite est un impératif : chaque jour qui passe témoigne de la nécessité de prendre plus grand soin de la nature, sous peine d’hypothéquer notre avenir. Il est illusoire d’espérer obtenir des résultats en continuant à emprunter, à toute blinde, les routes tracées lors d’une époque où l’exploitation forcenée de la nature était la norme.