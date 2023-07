Ryanair se moque de ses clients

Des pressions, des moqueries et du chantage, tel est le quotidien du personnel de Ryanair qui doit subir un management hors sol qui s’assied sur la paix sociale. Rien, la compagnie aérienne ne fait absolument rien pour apaiser les tensions et éviter les perturbations à ses clients. Les pilotes ont raboté 20 % de leurs salaires pendant la pandémie. À cela s’est ajouté un refus d’indexer les rémunérations et une révision imposée du rythme de travail. Cette triple peine provoque un profond ras-le-bol sur le tarmac. Les pilotes belges estiment que le retour à la normale, l’augmentation de leur productivité et la hausse des prix des billets d’avion et des bénéfices doivent s’accompagner d’une revalorisation. Après les sacrifices consentis, la revendication semble au moins audible.